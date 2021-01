Twist statt Tristesse. Ein Tanz als verbindendes Element

Ein Tanz geht um die Welt und verbindet uns in schwierigen Pandemie-Zeiten: Menschen aus sämtlichen Ländern, auch von Hilfsorganisationen, sogar Ärzte, Polizisten oder Pfarrer schwingen das Tanzbein zur „Jerusalema Challenge“. Selbst die „Austrian Airlines“ hat kürzlich ein Video auf YouTube gestellt und innerhalb von nur einer Woche mehr als eine Million Zugriffe gezählt, das Original wurde mehr als 307 Millionen Mal aufgerufen und geht viral durch die Decke. Da stimmen wir mit ein! Wir wirbeln durch die Welt und tanzen uns von Griechenland bis Brasilien. Wir gehen beliebten Tänzen auf die Spur und machen Lust auf Schwung auf dem Parkett – auch ohne Ballsaison. Eine Auswahl der kreativsten Interpretationen der „Jerusalema Challenge“ aus aller Welt findet sich übrigens online bei uns auf freizeit.at, klicken Sie rein!

Für Aufsehen sorgte kürzlich auch die neue Ausgabe der „Vogue“: Das Cover zeigt die designierte US-Vizepräsidentin Kamala Harris in flachen Schuhen und locker-legerem Look vor einem rosaroten Vorhang. Amerikanischen Journalisten zufolge sei ein anderes Foto mit „Vogue“-Chefin Anna Wintour besprochen gewesen – eines, auf dem Harris einen blaugrauen Anzug trage und auf dem die Haut nicht so stark aufgehellt sei. Nachdem Wintour an der Spitze des Modemagazins schon als passé geglaubt wurde, macht sie nun seit einiger Zeit also wieder von sich reden – alles zum Neustart der eisernen Lady.

Viel Lese-Vergnügen mit diesen und vielen weiteren Artikeln in dieser neuen Ausgabe!

Ihre Marlene Auer