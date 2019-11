Was uns zu Wundereltern macht? Eine Bestseller-Autorin gibt Rat

Das Leben mit der Familie ist nicht immer einfach. Oft sind es die Mütter, an denen die Verantwortung hängt, auch wenn sie sich die Arbeit mit ihrem Partner teilen und sie immer öfter auch einen echten Wunderpapa an ihrer Seite haben, der ihre Aufgaben für eine machbare Karenzzeit übernimmt. Und weil beide erziehende Partner so wenig Zeit haben, nehmen sie sich auch kaum Auszeit. Mit dem Ergebnis, dass sich die Stress-Spirale immer weiter hinauf dreht.

Mit der KURIER-Family-Lounge am kommenden Montag bieten wir eine solche Auszeit - und sogar einen Bildungsmehrwert für jene, die einen Vorwand für einen Abend außer Haus brauchen. Auf ihre sympathische Art wird Buchautorin Sandra Teml-Jetter ("Mama, nicht schreien") einen kurzen Input geben, wie wir besser aus dem Hamsterrad herauskommen.

Nach der Ankündigung hat mich jemand gefragt, was denn eigentlich eine Wundermama oder ein Wunderpapa sei. Das ist ganz einfach: es sind Eltern, die den hektischen Alltag schaffen und ihre Familie genießen können, zumindest manchmal. Und meistens ist das leichter, wenn man sie mit ein wenig Abstand betrachtet, umgeben von interessanten Erwachsenen in einem netten Lokal, etwa bei Andrea Vaz König in ihrem Lokal Deli Bluem. Gönnen wir Wundermamas und Wunderpapas uns also mal so eine Auszeit, der restliche Dezember wird hektisch genug! Hier geht´s zur Anmeldung zur KURIER-Family-Lounge auf Facebook.