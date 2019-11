Ex-ABBA-Sänger bringen Pippi Langstrumpf auf die Bühne

Schon seit 1945 begeistert das Mädchen mit den roten Haaren und dem Affen Groß und Klein. Jetzt soll die Show von Ex-ABBA-Sänger-Björn Ulvaeus frischen Wind in die Villa Kunterbunt bringen.

Die neue Show des ABBA-Stars mit dem Namen " Pippi på cirkus" (" Pippi im Zirkus") startet am 26. Juni 2020 in Stockholm mit ihrer witzigen Story rund um die drei Freunde Pippi, Tommy und Annika. Sie lernen durch Zufall in einem vorbei ziehenden Zirkus die Zirkusprinzessin Miss Carmencita, Seiltänzerin Elvira und den stärksten Mann der Welt, Adolf, kennen.