Mamas unter sich: Über Familie reden ohne Familie

Am 2. Dezember ist es soweit, die erste KURIER-Family Lounge geht an den Start. Ab 18 Uhr erwartet uns Gastgeberin Andrea Vaz-König in ihrem "Deli Bluem" am Hamerlingplatz 2 in 1080 Wien. Zu Gast ist Familiencoach und Autorin Sandra Teml-Jetter. Sie wird den KURIER-Leserinnen einige Denkstöße geben und sich dann unter die Leute mischen.