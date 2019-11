Mamas unter sich: Über Familie reden ohne Familie

Am 2. Dezember ist es soweit, die erste KURIER-Family Lounge geht an den Start. Ab 18h erwartet uns Gastgeberin Andrea Vaz-König in ihrem "Deli Bluem" am Hamerlingplatz 2 in 1080 Wien.

Nur kein Smalltalk

Mit ihrem eigenen Lokal „Deli Bluem“ verwirklichte Andrea Vaz König ihren Traum vom eigenen Unternehmen. Davor hatte die Zweifach-Mutter im Management einer großen österreichischen Bank Karriere gemacht. Sie macht sich über viele Aspekte der Kindererziehung Gedanken, etwa über die gesunde Versorgung der Kleinen. Aber nicht nur.

Im Gespräch mit dem KURIER beklagt sie auch die oft mangelnde Solidarität unter Frauen: „Oft sind gerade Mütter besonders kritisch gegenüber anderen.“ Das mache ehrliche Gespräche im Freundeskreis manchmal schwierig: „Wenn man einander und die jeweiligen Kinder dazu so gut kennt, entsteht manchmal eine unangenehme Situation.“

Sie schätzt die Gelegenheit, sich auch mit neuen Leuten auszutauschen, wenn es kein Smalltalk ist.