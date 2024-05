Happy Colour: Ein farbenfroher Wohntrend für ein lebendiges Zuhause

Im Wohnzimmer erleben Sie den Trend „Happy Colour“ in seiner vollen Pracht. Beginnen Sie mit einem eleganten Sofa und gemütlichen Sesseln in neutralem Weiß oder Beige und bringen Sie dann mit kräftigen Farbakzenten Leben in den Raum: Kissen und Decken in lebhaften Beerentönen, Blautönen oder auffälligen Designs verleihen Ihrem neuen Wohnzimmer Charakter. Vorhänge in Gelb, Türkis oder Rot schaffen eine freundliche Atmosphäre, während dekorative Elemente in Grüntönen und mit goldenen Akzenten zusätzliche Lebendigkeit in den Raum bringen. Ein Farbtupfer an der Wand in Petrol verleiht dem Raum obendrein Frische und macht Ihr Wohnzimmer zu einem gemütlichen Ort, der zum Verweilen und Entspannen einlädt.