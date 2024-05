Salut Paris: Ein Hauch von Romantik, Eleganz und Frische für Ihr Zuhause

Mit dem Frühlingserwachen und den ersten Sonnenstrahlen beginnt die Zeit, in der wir uns oft auch nach einem frischen Look in unseren eigenen vier Wänden sehnen. Der neue Frühlingstrend „Salut Paris“ von XXXLutz bietet die ideale Gelegenheit, Ihrem Zuhause nicht nur einen Hauch von Pariser Romantik zu verleihen, sondern auch eine gehörige Portion Eleganz und Frühlingsgefühle.

Das macht den Trend aus: Romantik, Eleganz und Frische „Salut Paris“ ist mehr als nur ein Einrichtungsstil – es ist eine Liebeserklärung an den romantischen Chic der französischen Hauptstadt. Mit verspielten Accessoires, Details in Weiß, Beige und zarten Beerentönen, sowie einer Eleganz, die modern wirkt, schaffen Sie eine frische und einladende Atmosphäre in Ihren Räumen. Helle Möbel, zeitlose Elemente und sanfte Lilatöne sind dabei ausschlaggebend.

Im Schlafzimmer: Frühlingsfrische in Satin Im Schlafzimmer steht bei diesem Trend alles im Zeichen von Nostalgie und charmantem Shabby-Touch: Satin-Bettwäsche mit floralen oder Paris-Motiven in zarten Fliedertönen passt perfekt zu einem Boxspringbett mit cremefarbenem Bezug und verleiht dem Raum eine erfrischende Leichtigkeit. Ein schwarzer Metall-Beistelltisch, flauschige Felldecken und Vintageteppiche in dezentem Beige oder Grau sorgen für zusätzliche Gemütlichkeit. Den besonderen Touch bringen schließlich Vorhänge in Pastellfarben und Tischleuchten in Violett, die dem Raum eine ganz eigene Ausstrahlung verleihen. Et voilà – fertig ist Ihr eigener Rückzugsort à la Paris!

Im Esszimmer: Exquisites Design von Marmor bis Glas Für gemütliche Zusammenkünfte wird das Esszimmer zur Bühne für unvergessliche Dinner-Abende: Stühle mit Samtbezug in Beige oder Braun, ein Marmortisch und Geschirr in kräftigen Korallfarben schaffen ein harmonisches und frühlingshaftes Bild. Eine Etagere und Dekoschalen aus Glas setzen das Geschirr gekonnt in Szene und eignen sich perfekt, um Ihre Liebsten mit köstlichen Macarons oder anderen Schmankerln zu überraschen. Bon appétit!

Im Kinderzimmer: Ein Traum in Pastell Auch bei den Kleinsten zieht mit „Salut Paris“ neue Frische ins Kinderzimmer. Entscheiden Sie sich bei Basis-Möbeln wie Kinderbett, Kommoden, Schränke oder Wickeltische am besten für ein schlichtes Weiß und setzen Sie mit farbigen Accessoires und Textilien frühlingshafte Akzente. Bettwäsche aus Baumwolle, Fellteppiche und Zierkissen in pastelligen Rosatönen eignen sich dabei hervorragend, damit der Paris-Zauber auch im Kinderzimmer Einzug hält. Ein Highlight, das den Look nicht nur vervollständigt, sondern auch bei den Kids für große Augen sorgen wird: ein eigenes kleines Bällebad in Pastellfarben.

Tipp Wer den Wohntrend authentisch umsetzen möchte, für den gilt: nur nicht zu perfekt! „Salut Paris“ lebt von gekonnten Stilbrüchen und Individualität. Bringen Sie also ruhig Ihre persönliche Note in Form von selbst gestalteten Blumenkränzen, gefärbten Trockengräsern oder DIY-Bilderrahmen ein. Anleitungen zum einfachen Selbermachen finden Sie hier: Blumenkranz selber machen DIY: Trockengräser färben Goldige DIYs - Selber vergolden