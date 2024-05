Frühlingshafte Farben, blumige Akzente und goldene Veredelungen – so glänzt der neue Wohntrend „New Romance“. Wir zeigen Ihnen, wie Sie den eleganten Look für Zuhause perfekt inszenieren. Frühlingsgefühle garantiert!

Wenn draußen die ersten Blumen zu blühen beginnen, ist es Zeit, dass der Frühling auch in unserem Zuhause Einzug hält. Mit dem Wohntrend „New Romance“ gelingt das im Handumdrehen. Denn ob für das Wohnzimmer, das Schlafzimmer oder den Essbereich – der neue Look verzaubert uns mit einer Kombination aus elegantem Stil, farbenprächtigen Blumenprints und goldenen Accessoires für die eigenen vier Wände.

Die Farben des Frühlings Die betörende Farbpalette des Frühlings reicht von lieblichem Rosa über helle Blautöne bis hin zu zartem Mint. Was alle diese Farben gemeinsam haben: Sie sind weich, heiter und wirken belebend. Die hellen Basics bieten die perfekte Bühne für blumige Akzente, etwa in Form von verspielten Blumenprints. Eleganz verleihen Sie dem Raum, indem Sie auf stilvolle Elemente in leuchtendem Gold setzen.

So geht der Trendlook im Wohnzimmer Das Herzstück fast jedes Wohnbereichs ist das Sofa. Nutzen Sie es als Basis und wählen Sie eine zeitlose Farbe wie Creme oder Beige dafür. Dazu passt beispielsweise ein moderner Couchtisch aus Glas oder Marmor mit goldfarbenen Beinen optimal. Fröhliche Details wie Kissen und Decken mit Fransen oder Bommeln, blumige Deko-Elemente wie Trockengräser und frische Blumensträuße sowie haptische Veredelungen sorgen dafür, dass Ihr Wohnzimmer zum gemütlichen Verweilen einlädt. Accessoires in Gold verleihen Ihrem Wohnbereich zusätzlich einen modernen Touch.

​​​​​​​DIY: Trockengräser färben Ob zartes Rosa oder strahlendes Pink: Trockengräser bekommen passend zum Frühlingstrend New Romance Farbe verpasst! Zutaten & Materialien Trockengräser (Ähren, Flachs, Lagurus-Gras, Pampasgras, ...)

Verschiedene Acrylfarben

Wasser

Pinsel

Teller, Schalen oder flache Schüsseln zum Mischen & Färben Schritt 1: Farben anrühren

Schritt 2: Trockenpflanzen färben

Schritt 3: Zum Trocknen aufhängen Hier geht’s zur genauen Anleitung.

Liebe geht durch den Magen Blumen sprechen auch beim Dinner for two im edlen Ambiente ganz klar die Sprache der Liebe. So verwundert es nicht, dass wir beim New-Romance-Trendlook Tischläufer mit Blumenprints, Geschirr in Frühlingsfarben sowie elegante Details wie Kristallgläser, goldenes Besteck oder vergoldete Tisch- und Stuhlbeine im Essbereich finden. Eines ist jedenfalls sicher: Wenn Sie Ihre Liebsten mit Ihren Kochkünsten nicht überzeugen können, tut es zumindest die prunkvolle Einrichtung garantiert!

Ein Traum in Rosa Nicht umsonst eignet sich der Wohntrend „New Romance“ für den Schlafbereich besonders, denn die soften Frühlingsfarben und die duftigen Blütenmotive machen sich auf Textilien außergewöhnlich gut. Kuschelige Bettwäsche oder Zierkissen mit Blumenprints sorgen für süße Träume, während einfarbige Teppiche oder Vorhänge in zarten Frühlingstönen den Look abrunden. Setzen Sie auch hier auf ein Bettgestell in einer neutralen Farbe und arbeiten Sie mit Tischleuchten, Beistelltischen oder Wandspiegeln mit goldenen Nuancen als moderne Eyecatcher.

Übrigens: Der New-Romance-Look sieht nicht nur im Elternschlafzimmer traumhaft schön aus! Der verspielte Look mit seiner Liebe zum Detail kommt auch im Kinderzimmer gut an – von Vorhängen mit 3D-Applikationen bis zum flauschigen Kuscheltier.