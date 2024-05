Sunny Chic: Eleganter Frühlings-Look für Ihr Zuhause

Beim Wohntrend „Sunny Chic“ stehen warme Farben, Licht und Schatten sowie Geradlinigkeit ganz klar im Vordergrund. Dabei gibt vor allem das angesagte Kolorit-Duo Grau und Gelb den Ton an und wird durch lebendige Farbtupfer, Pflanzen und sonnige Nuancen ergänzt. So wirkt das eigene Heim nicht nur besonders freundlich und hell, sondern versprüht auch einen gewissen Hauch von Eleganz.

Frische Design-Akzente im Wohn- und Esszimmer

Besonders im Wohn- und Esszimmer können Sie den Trend perfekt in Szene setzen. Am besten kombiniert man hierzu größere Möbel in dezenten Grautönen – wie Sofa, Esstisch oder Stühle – mit knallig gelben Kissen, Hockern und Sesseln. Stylische Bilder in den entsprechenden Trendfarben sowie Vasen und Übertöpfe in Beton- und Steinoptik runden dann das Gesamtbild ab. Und auf dem Esstisch? Auch dort sind Geschirr und Accessoires in Schwarz sowie satte Gelbakzente auf Textilien ein Muss.