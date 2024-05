Magic Moments: Ein Interior-Trend, der uns im Frühling zum Träumen bringt

Die Tage werden länger, die Vögel beginnen zu zwitschern und immer öfter schafft es die Sonne durch die Wolkendecke: Es wird Frühling! Für viele Menschen bedeutet die neue Jahreszeit: Der Frühjahrsputz steht an. Warum also nicht gleich ein kleines Makeover für das ganze Zuhause vornehmen, um den Frühlingsbeginn gebührend zu feiern? Der neue Trend-Look „Magic Moments“ bietet sich dafür besonders an.