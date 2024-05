Frühlingstrend Pure Living: Design-Chic trifft auf Nachhaltigkeit

Farbwelt: Stilvoll und erdig

Wer den „Pure Living“-Look in die eigenen vier Wände bringen möchte, der setzt für Wände, Möbel und Dekoration am besten auf natürliche, erdige Farben: Beige, Creme und Weiß in Kombination mit erdigen Tönen wie Braun oder Grün sind die richtige Wahl. Dazu passen auch Pudertöne wie helles Rosa und mattes Flieder. Das lässt sich einfach kombinieren und schafft ein stilvolles, zurückhaltendes Ambiente.