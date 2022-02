8 Fragen, die Sie im Home-Office beachten sollten

7. Wo kann ich kreativ sein?

Im Unternehmen sitzen Sie auch nicht den ganzen Tag am Schreibtisch: Sie besprechen Ideen im Meetingraum oder nutzen die Lounge-Area für ein Brainstorming. Warum also im Home-Office nur an einem Ort sitzen? Richten Sie sich eine kleine „Denk-Ecke“ ein – aber nicht am Wohnzimmersofa vorm Fernseher! Ein gemütlicher Lesestuhl, ein Relaxsessel oder ein Sitzsack im Arbeitszimmer eignen sich hervorragend zum Nachdenken – vor allem in Kombination mit einer hübschen Stehlampe und farbigen Polstern. So eine gemütliche Ecke ist auch eine Bereicherung für den Feierabend!