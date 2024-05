Interior Chic: Ein Wohntrend, der optische Ruhe schafft

Um den Trend „Interior Chic“ in Ihr Esszimmer zu integrieren, kombinieren Sie am besten Armlehnstühle mit Cord-Stoffbezug in beigen oder grauen Farbnuancen mit einem hochwertigen Esstisch aus Wildeiche. Die elegante Anordnung von puder- oder champagnerfarbenen Stumpenkerzen auf dem Esstisch runden das Bild perfekt ab. Setzen Sie weitere Akzente mit Kerzenhaltern aus Glas oder Metall, die das Licht sanft reflektieren. Ergänzen Sie das Arrangement mit pastellfarbenen Frühstückstellern und Schalen für einen Hauch von Frische und Leichtigkeit. Ein Tischläufer aus Baumwolle in gedeckten Farben vollendet das Ensemble und sorgt für eine einladende und gemütliche Atmosphäre.