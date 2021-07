Wirtschaftsstandort Niederösterreich ist breit aufgestellt

Im neuen Konferenzzentrum des Airport City Space können bis zu 650 Personen Platz finden, dabei sein können dank modernstem Onlinestreaming aber viel mehr. Außerdem gibt es einen Green Room, wo Videoaufzeichnungen gemacht werden können.

Ab Herbst will die Flughafen Wien AG dort selbst alle zwei Monate in einer Streamingveranstaltung Innovationsthemen in den Fokus stellen, wie etwa Kreislaufmanagement, nachhaltiges Wachstum oder Energieeffizienz. Stichwort Energieeffizienz: Noch in diesem Jahr wird der Flughafen zudem die größte Photovoltaikanlage Österreichs bauen. Das erklärte Ziel ist es, bis 2030 CO 2 -neutral zu werden.