Von Cocktailmaschinen und leuchtender Kleidung: So innovativ ist Niederösterreichs Wirtschaft

Eine ganz besondere Innovation, die fair in Portugal produziert wird, gibt es seit Februar bei DRAUSSEN Kids: die LED-Jacke HALO, die mit dem zweiten Platz beim Österreichischen Verkehrssicherheitspreis Aquila ausgezeichnet wurde.

Mehr Sichtbarkeit„Die Jacke ist mit einem LED-Leuchtsystem ausgestattet, welches ganz einfach über ein ansteckbares Interface in der linken Jackentasche zu bedienen ist.“ Die Jacke kann bis zu 60 Stunden am Stück mit einer Powerbank leuchten oder auch blinken und das in sechs Farben. „Den 3D-Disco-Modus gibt es auch, da rattern alle Farben durch, das macht den Kindern besonders Spaß“, lacht Weinfurter. Während die Kinder eine Freude mit den leuchtenden Jacken haben, haben die Eltern die Gewissheit, dass ihre Kinder im Straßenverkehr nicht übersehen werden, so der Gedanke hinter den Jacken. Getestet wurde die HALO-Jacke bei einem unbeleuchteten Fußgängerübergang in Purkersdorf, das an ein Waldstück grenzt. „Unser Testkind hatte die HALO-Jacke an, die auf rot blinkend eingestellt war. Fast 100 Prozent aller Autofahrer und Radfahrer sind stehengeblieben.“

Die aktuelle Kollektion umfasst zwei Ausführungen der HALO-Jacke, eine Softshell Jacke für den Alltag und eine Hardshell Jacke für den sportlichen Einsatz am Bike und am Berg, weitere Ausführungen sind geplant. „Wir rechnen mit einem Anstieg bei den Verkaufszahlen, ein prinzipieller Trend zu Outdoor und besonders Radfahren ist schließlich seit vergangenem Jahr sehr stark erkennbar“, erklärt Weinfurter.

Geplante KollektionenSeit kurzem liegt der Fokus nicht nur auf Winterbekleidung. „Wir haben angefangen Jerseys und Hoodies zu machen. Geplant ist auch Bademode, die kommt nächstes Jahr. Noch heuer wird es eine Serie an Mountainbike-Hosen geben, die werden aus recycelten Stoffen hergestellt.“

Von den nachhaltigen und sicheren Kleidungsstücken überzeugt ist auch ein weiterer Familienvater, nämlich Unternehmer Stefan Piëch, der nach Weinfurters Auftritt bei der Puls 4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ nun in das Purkersdorfer Unternehmen investiert. www.enjoy-draussen.com