Vom Tagebuch für Bäume zum virtuellen Zollbeamten: So kreativ ist Niederösterreich

Flache Hierarchien, Home-Office-Möglichkeiten schon lange vor Corona und dann ist da natürlich das moderne Büro. Von den 700 Quadratmetern sind die Hälfte als Kommunikationsort gedacht, ausgestattet mit Boulder-Wand, Virtual Reality Lab, eigener Bar und mit einem großen Fokus auf das gemeinsame Essen. Besonders stolz ist man bei MBIT auf den jüngsten Wachstumsschub: Von 20 Mitarbeitern im März 2020 auf mittlerweile 30 Köpfe. Auch aus einem ganz bestimmten Grund war Corona eine Chance für das IT-Unternehmen. „Viele Firmen haben erkannt, dass digitale Geschäftsmodelle funktionieren oder dass sie das bestehende Geschäftsmodell digitalisieren wollen und müssen.“

Daher hat sich das MBIT-Team darauf konzentriert, ihren Kunden weiterzuhelfen und neue Vertriebswege für sie zu öffnen. Wie etwa der Bäckerei Bartl aus Hadersdorf am Kamp, für welche die digitale Lösung „Bartl bringt´s“ entwickelt wurde, damit in den Lockdowns frisches Brot direkt zu den Kunden geliefert werden konnte. „Corona hat Druck aufgebaut und so Veränderungen ermöglicht. Die Digitalisierung bietet mehr Chancen als Risiken und da sollte man einfach dranbleiben“, ist Böhacker überzeugt. Obwohl es also einiges zu tun gibt, wird weiterhin fleißig am Digital Makers Space getüftelt, so der Chef: „Wir sind zwar Technikverrückte, aber nicht unbedingt die talentiertesten Gärtner. Für unser Hochbeet am neuen Standort haben wir uns daher einen Ernteroboter gebastelt, die Anleitung dazu haben wir uns einfach ergoogelt.