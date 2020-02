Vorsorge: Einfach gesund bleiben

Mit Jahresbeginn 2020 waren in Österreich 157 von den Krankenkassen ausgeschriebene Stellen für Ärzte nicht besetzt, das sind um 28 mehr als noch vor einem Jahr. Das geht aus Daten der Österreichischen Ärztekammer hervor. Diese Steigerung geht fast zur Gänze auf das Konto der Allgemeinmediziner, wo die Zahl der unbesetzten Stellen von 68 um gut 40 Prozent auf 95 angewachsen ist. Bei den Fachärzten ist nur eine unbesetzte Stelle hinzugekommen, zum Jahreswechsel waren es 62. Unter den offenen Facharztstellen ist übrigens der Anteil in der Kinderheilkunde am größten. 26 der insgesamt 62 nicht besetzten Stellen entfallen auf die Kinderheilkunde. Wer also schnell einen Behandlungstermin haben möchte, muss sich an einen Wahlarzt wenden.

Es ist also kein Zufall, dass die Zahl an Wahlärzten in den vergangenen Jahren deutlich am Steigen ist. So hat sich deren Zahl, seit dem Jahr 2000, österreichweit auf 10.099 mehr als verdoppelt, wobei mehr als 7.000 davon Fachärzte sind.