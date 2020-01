Mehr Vorsorgefitness für 2020

3. Leib und Leben absichern

Das Wichtigste, das wir besitzen, ist unsere Gesundheit. Doch ein Unfall kann das von heute auf morgen ändern. Wir haben zwar eine sehr gute gesetzliche Unfallversicherung in Österreich, aber was viele Österreicher nicht wissen, ist dass diese nur für bleibende Folgen von Unfällen aufkommt, die sich am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin ereignen. Im Freizeitbereich gibt es keinen Schutz. Aber von den rund 800.000 Unfällen, die sich in Österreich jährlich ereignen, geschehen drei Viertel laut Kuratorium für Verkehrssicherheit in der Freizeit oder im Haushalt. Eine private Unfallversicherung für sich selbst und die Familie ist also von größter Wichtigkeit, denn die Folgekosten eines Unfalls sind nicht zu unterschätzen.