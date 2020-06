„Die Versorgungslücken werden immer größer“

Welchen Stellenwert hat aus Ihrer Sicht Vorsorge in Österreich generell?

Wir Österreicherinnen und Österreicher versichern unser Hab und Gut besonders gern, pointiert gesagt, wir schützen unsere Autos vor Kratzern und Dellen, unsere Wohnungen vor Wasserschäden, aber unsere eigene Person vernachlässigen wir. Im Speziellen denke ich hier an zentrale Bereiche wie eine private Unfallversicherung, das Risiko der Berufsunfähigkeit oder auch das große Thema Pflege. Das können Sie im internationalen Vergleich gut ablesen: Während Österreich pro Kopf in der Sachversicherung ein ähnliches Prämienniveau wie Westeuropa aufweist, beträgt es in der Personenversicherung mit 600 Euro pro Jahr nur rund die Hälfte. Da haben wir sichtlich noch viel Nachholbedarf.

Wo sehen Sie hier den höchsten Bedarf?

Zur Vorsorge gehört nicht nur die finanzielle Absicherung im Alter, sondern auch eine private Unfallversicherung, die finanzielle Folgen eines Freizeitunfalls abfedert. Immerhin werden fast 600.000 Personen pro Jahr bei ihren Freizeitaktivitäten und im Haushalt verletzt. Die gesetzliche Sozialversicherung kommt natürlich für die Behandlungskosten auf, die Kosten für Folgebehandlungen oder die finanziellen Einbußen aufgrund einer bleibenden Behinderung müssen entweder selbst getragen werden oder die private Unfallversicherung übernimmt sie. Und nicht zu vergessen bei der Vorsorge der eigenen Person ist das Megathema Gesundheit: Dadurch, dass wir immer älter werden, stößt das an sich sehr gut funktionierende Gesundheitssystem in Österreich an seine Grenzen.