5 Fragen zur privaten Krankenversicherung

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick, warum eine private Krankenversicherung Sinn macht, welche Vorteile eine solche Vorsorge bietet, wie werdende Mütter davon profitieren und warum auch der Nachwuchs so eine optimale medizinische Versorgung erhält.

Die private Krankenversicherung erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Alleine im Jahr 2018 wuchs das Gesamtprämienvolumen in der privaten Krankenversicherung in Österreich, laut Versicherungsverband, um 4,3 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Immer mehr Menschen in Österreich schließen eine private Krankenversicherung ab und dieser Trend hält bereits seit Jahren an. Doch macht der Abschluss eines solchen Versicherungsvertrages wirklich Sinn? Welche Vorteile hat man und worauf sollte man beim Abschluss einer privaten Krankenversicherung achten? Hier die fünf wichtigsten Antworten auf zentrale Fragen rund um die private Krankenversichrung.

Warum macht eine private Krankenversicherung Sinn?

Die Alterspyramide stellt sich auf den Kopf und die Babyboomer Generation kommt in die Jahre, was zahlreiche Probleme für unser Sozialsystem mit sich bringt. Besonders im Gesundheitswesen herrscht großer Handlungsbedarf, denn es tun sich immer mehr Lücken im System auf. Erst vor kurzem warnte Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres vor einem „spürbaren Ärztemangel", der in den nächsten zehn Jahren drohe, wenn die Politik nicht gegensteuere. Von den 46.337 Ende 2018 in Österreich registrierten Ärzten würden bis 2029 angesichts der Altersstruktur und unter der Annahme, dass sie bis 65 arbeiten, 14.500 in Pension gehen. Schon jetzt sind die Wartezeiten bei den Kassenärzten lang.

Wer schnell einen Behandlungstermin haben möchte, kann sich an einen Wahlarzt wenden. Dafür muss der Patient aber die erbrachten Leistungen zunächst aus eigener Tasche begleichen, kann sich die Kosten von seiner gesetzlichen und privaten Krankenversicherung jedoch, zumindest teilweise, rückerstatten lassen. Kein Wunder also, dass bereits 3,1 Millionen Österreicher, also mehr als jeder 3. im Land, privat für ihre Gesundheit vorsorgen. Seit dem Jahr 2000 hat sich laut Ärztekammer die Zahl der Wahlärzte auf 10.099 mehr als verdoppelt. Gleichzeitig stagniert die Anzahl der Kassenärzte. Fakt ist also, dass immer mehr Menschen in unserem Land eine private Krankenversicherung abschließen, um sich eine bestmögliche Versorgung im Krankheitsfall zu sichern.