Vier Gründe, warum sich eine private Gesundheitsvorsorge lohnt

Die private Gesundheitsvorsorge in Österreich boomt und die Corona-Krise hat dazu beigetragen, dass das Thema Gesundheit in den vergangenen Monaten noch mehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Kein Wunder also, dass mittlerweile rund 3,4 Millionen Österreicher eine private Krankenzusatzversicherung haben. Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen: „Jede dritte Person in Österreich hat eine private Gesundheitsvorsorge. Mit rund 650.000 Versicherten ist die Wiener Städtische einer der führenden Gesundheitsversicherer des Landes.“ Vier Gründe, warum auch Sie von einer privaten Gesundheitsvorsorge profitieren.

1. Es gibt immer mehr Privatärzte als Kassenärzte in Österreich

Mit mehr als fünf Ärzten pro 1.000 Einwohnern ist Österreich laut OECD-Statistik nach Griechenland das Land mit der höchsten Ärztedichte in Europa. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass hierzulande kein Ärztemangel besteht. Aber im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens, bei Ärzten mit einem Kassenvertrag, wird es zunehmend schwieriger, freie Stellen zu besetzen. Die Zahl der praktischen Ärzte mit Kassenvertrag ist zwischen 2010 und 2020 von 4.213 auf 4.054 gesunken, und das bei steigender Bevölkerungszahl. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Wahlärzte unter den Allgemeinmedizinern deutlich erhöht, nämlich von 2.119 auf 2.653.

Noch deutlicher zeigt sich diese Entwicklung in den vergangenen Jahren bei den Fachärzten: Da gab es bei den Kassenärzten im gleichen Zeitraum einen leichten Rückgang von 4.170 auf 4.078, bei den Wahlärzten aber einen deutlichen Anstieg von 5.284 auf 7.925. Damit gibt es heute fast doppelt so viele Fachärzte, bei denen ein Besuch aus eigener Tasche zu bezahlen ist, wie Kassenärzte.