Unfallzahlen: So sorgen Sie für mehr Sicherheit im Leben

Doch nicht nur unterwegs ist man erhöhten Unfallgefahren ausgesetzt, auch das Leben in den eigenen vier Wänden birgt große Risiken. Jährlich verunfallen knapp 800.000 Menschen im Straßenverkehr, im Haushalt, bei der Gartenarbeit, beim Heimwerken oder beim Sport so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Besonders die Gartenarbeit sollte man laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) nicht unterschätzen und, dass aufgrund der Lockdowns mehr im Garten gearbeitet wird, zeigt eine aktuelle KfV-Erhebung. Dabei verletzen sich jährlich rund 17.000 Menschen so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Wer aber denkt, dass sich die größten Gefahren im Garten hinter schweren oder motorisierten Maschinen verbergen, der irrt. Tatsächlich spielen Fremdeinwirkung oder technische Probleme nur selten eine Rolle. Die meisten Gartenunfälle (38 Prozent) passieren aufgrund von Ablenkung, Hektik und Unachtsamkeit, gefolgt von Fehleinschätzungen oder Überforderung. Obwohl die Gartenarbeit an sich ziemlich vielseitig ist, ist der Unfallhergang meist sehr ähnlich. Kurz abgelenkt oder nicht hingesehen und schon werden Gartenschläuche, Leitern und Co. zu Gefahrenquelle. Laut der KfV-Unfallstatistik sind Stürze durch Stolpern, etwa über herumliegende Gegenstände oder auf rutschigen Böden, besonders häufige Unfallursachen. Aber auch Leiterstürze sind keine Seltenheit. Die Folge: Knochenbrüche (52 Prozent) oder offene Wunden (19 Prozent) und in seltenen Fällen sogar Amputationen (2 Prozent). Ebenso zeigt sich eine erhöhte Verletzungsgefahr, wenn auf Schutzbekleidung wie Handschuhe, Schnittschutzhosen oder gar Schuhe verzichtet wird. Dann können auch kleine Holzsplitter oder Rosendornen zu spitalsreifen Wunden führen. Die Conclusio: Mit ein wenig Vorsicht und der richtigen Ausrüstung sind viele Unfälle leicht zu vermeiden.