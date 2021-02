Krankenversicherung: Gesundheits-Plus für die ganze Familie

Laut Statistik Austria leben in Österreich insgesamt 2.449.000 Familien, darunter 1.747.000 Ehepaare und 403.000 Lebensgemeinschaften sowie rund 257.000 Mütter und 42.000 Väter in Ein-Eltern Familien. Von 1985 bis 2019 nahm die Zahl der Familien in Österreich um beachtliche 19,4 Prozent von 2.052.000 auf 2.449.000 zu. Ehepaare mit Kindern stellen nach wie vor die häufigste Familienform dar, nicht-traditionelle Familienformen gewinnen aber an Bedeutung. Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen: „Die Familie als solche hat sich also nicht überlebt, aber ihre Erscheinungsformen sind vielfältiger geworden. Gleichzeitig ist das Bewusstsein, für sich selbst und die Familie vorzusorgen, im Laufe der vergangenen Jahre deutlich gestiegen – seit Beginn der Coronakrise hat dieses Thema sogar noch weiter an Bedeutung gewonnen.“