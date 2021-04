„Man muss sich Unfall-Risiken stellen und dafür vorsorgen“

Noch immer haben weniger als 50 Prozent der Österreicher eine private Unfallversicherung. Ist das für Sie nachvollziehbar?

Martin Jäger: Stimmt, denn viele Menschen möchten sich nicht mit negativen Themen wie etwa Unfällen belasten und leben nach dem Motto „Mir wird schon nix passieren“. In den meisten Fällen ist das zum Glück auch so. Trotzdem passieren Jahr für Jahr rund 800.000 Unfälle in Österreich. Unfallort Nummer eins ist dabei übrigens der eigene Haushalt. Darüber hinaus besteht in Österreich ein großes Staatsvertrauen. Aber gerade im privaten Bereich greift die gesetzliche Unfallversicherung nicht, was viele Menschen nicht wissen. Eine Erstversorgung gibt es zwar, aber Folgeschäden, die etwa eine dauerhafte Invalidität nach sich ziehen, sind nicht gedeckt.