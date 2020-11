Sicherheit im Alter: Vorsorgen und Umwelt schützen

2. Fondsgebundene Lebensversicherungen bieten Steuervorteile, die man nutzen sollte

Natürlich kann man auch direkt in Wertpapiere investieren, aber steuerlich betrachtet bieten fondsgebundene Lebensversicherungen zahlreiche Vorteile, die man nutzen sollte. Zum Beispiel fällt bei fondsgebundenen Lebensversicherungen im Gegensatz zu einem Direktinvestment in Aktien oder Fonds zwar die 4-prozentige Versicherungssteuer auf die Prämien, nicht aber die 27,5-prozentige Kapitalertragsteuer an. Damit sind Erträge und Kursgewinne von Investmentfonds innerhalb einer Fondspolizze steuerfrei. Zu beachten ist allerdings: Bei der Einmalzahlungsvariante beträgt die Mindestbindefrist 15 Jahre – bzw. zehn Jahre für Kunden ab 50.

3. Fondspolizzen eigenen sich durch eine breite Risikostreuung für jeden Anlegertyp

Mit Fondspolizzen investiert man zwar in Wertpapiere, aber sie eigenen sich dennoch für jeden Anlegertyp. Durch eine breite Risikostreuung der Veranlagung lassen sich am Finanzparkett selbst in herausfordernden Phasen Erträge erwirtschaften. Fondsmanager achten auf den richtigen Mix und reagieren auf unterschiedliche Börsenentwicklungen. Bartalszky: „Wichtig ist, dass das Rendite-Risiko-Profil immer den persönlichen Bedürfnissen entspricht und einen gut schlafen lässt.“