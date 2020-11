„Mit einfachen Regeln lassen sich Börsen-Risiken managen“

Wie lässt sich heute langfristig vorsorgen?

Thomas Schaufler: Auch wenn es noch immer die beliebteste Sparform der Österreich ist, das Sparbuch ist für die langfristige Vorsorge nicht mehr zeitgemäß. Aufgrund der anhaltenden Null-Zins-Politik der Europäischen Zentralbank wirft das Sparbuch zu wenig ab, um damit zum Beispiel Kapital für einen gesicherten Lebensabend aufbauen zu können. Eine Alternative dazu sind Wertpapiere.

Müssen hier die Österreicher nicht fürchten an den Kapitalmärkten Geld zu verlieren?

Ohne ein gewisses Risiko einzugehen, lässt sich heute kein Vermögen mehr aufbauen. Sichere Anlageformen wie Sparbücher oder Staatsanleihen werfen einfach zu wenig Ertrag ab. Aber Börsen sind kein Hexenwerk und schon mit einfachen Grundregeln wie einer breiten Streuung und einer klar definierten Strategie lassen sich Risiken managen. Auf lange Sicht haben sich trotz Rückschläge und Börsencrashs Investments am Kapitalmarkt meist mehr gelohnt als sichere Anlegeformen. Zum Beispiel hat der Deutsche Aktienindex DAX in den vergangenen zehn Jahren trotz Euro-Krise und Corona-Crash ein Plus von über 90 Prozent erzielt.