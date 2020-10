Geborgenheit und Sicherheit für die Familie

„Die finanzielle Absicherung der Familie zählt ganz klar zu den dringlichsten Vorsorgethemen überhaupt. In den meisten Familien ist es so, dass – selbst wenn beide Elternteile zum Familieneinkommen beitragen – es stets ein Haupteinkommen gibt, das die wesentlichen Ausgaben der Familie trägt“, so Steßl. Sollte dieser Hauptverdiener durch Krankheit, Unfall oder sogar den Tod nicht mehr für die Familie sorgen können, ist das in vielen Fällen eine enorme Herausforderung für alle Beteiligten. Wurde für diese Fälle nicht entsprechend vorgesorgt, kann die Bezahlung von Miete, Kreditraten, die Ausbildung der Kinder oder eine Autoreparatur zum Problem werden. „Leider gibt es immer noch zu viele Familien, die eine derartige Situation außer Acht lassen und so unbewusst ein hohes Risiko eingehen,“ so Steßl.