Kindern eine Zukunft geben: So wichtig ist Vorsorge

Die Zahl der Pensionsbezieher und auch die Bezugsdauer werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten also dramatisch anwachsen. Bartalszky: „Die ersten Babyboomer, also die geburtenstarken Jahrgänge der 1960er Jahre, sind bereits am Sprung in die Pension.“ In den kommenden zehn Jahren werden mit den Babyboomern die Neuzugänge in die Alters- und Invaliditätspension auf deutlich über 100.000 pro Jahr ansteigen. Bartalszky: „Unser Sozialsystem kommt an seine Belastungsgrenzen. Private Vorsorge, speziell auch für den Nachwuchs, ist somit heute wichtiger denn je. Denn gerade in der Vorsorge zählt der Faktor Zeit mehr als Rendite und so lässt sich über lange Zeiträume auch mit kleinen Beträgen ein schöner Vorsorgepolster für die Ausbildung, einen Start ins Leben oder die Pension des Nachwuchses aufbauen.“