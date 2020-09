Im Alter auf der sicheren Seite

Die nächsten Jahre werden eine Herausforderung für den Staatshaushalt. Neben den Milliarden, die in die Coronahilfen geflossen sind, erreichen nun auch die geburtenstarken Jahrgänge der Baby-Boomer-Generation das Pensionsalter. Das stellt das Sozialsystem vor neue Herausforderungen. Die Überalterung der Gesellschaft wird besonders beim Pensionssystem auf die künftigen Budgets durchschlagen. Die Pensionsbeiträge inklusive des staatlichen Zuschusses von 21 Milliarden Euro verschlingen bereits jetzt ein Drittel der Staatsausgaben. In den nächsten Jahren ist davon auszugehen, dass sich diese Probleme weiter verschärfen werden. Besonders junge Menschen sollten also heute vorsorgen, um auch im Alter finanziell abgesichert zu sein.