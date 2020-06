Vorsorge: Das Extra für Ihre Gesundheit

Laut einer Studie von Ernst & Young mit über 1.000 befragten Arbeitnehmern, ist die Arbeitsbelastung in den vergangenen fünf Jahren spürbar gestiegen. Fast zwei von drei Beschäftigen in Österreich (65 Prozent) sind der Ansicht, dass der Druck, dem man im Arbeitsalltag ausgesetzt ist, in den vergangenen Jahren zugenommen hat.

Das schlägt sich auch in der Statistik nieder, denn seit ein paar Jahren steigen die Zahlen der Krankenstandstage wieder an. Laut dem letzten publizierten Fehlzeitenreport, den Wirtschafts- und Arbeiterkammer, Hauptverband der Sozialversicherungsträger und das Wirtschaftsforschungsinstitut herausgeben, haben die Österreicher 2018 beachtliche 44,6 Millionen Krankenstandstage angemeldet. Im Durchschnitt geht ein österreichischer Angestellter 13,1 Tage pro Jahr in Krankenstand. Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen: „Wie sich auch in den vergangenen Wochen gezeigt hat, haben wir in Österreich ein sehr leistungsfähiges Gesundheitssystem. Aber durch stressbedingte Erkrankungen und die stetig steigende Lebenserwartung, gerät das staatliche System immer mehr an seine Grenzen. Zudem sinkt in den letzten Jahren die Zahl der Kassenärzte und es wird immer schwieriger einen zeitnahen Behandlungstermin zu bekommen.“ Es gibt somit viele Gründe, weshalb für Menschen eine private Gesundheitsvorsorge zunehmend wichtiger wird.