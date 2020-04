Digitaler Arztbesuch

Steigende Patientenzahlen in Ordinationen und die Corona-Krise erschweren heute Arztbesuche. Deshalb bietet die Wiener Städtische – ab sofort und rund um die Uhr – in Zusammenarbeit mit TeleDoc ein neues Gesundheitsservice an. Ohne Wartezeit werden Sonderklasse- und Privatarztkunden mittels App rund um die Uhr zu einem österreichischen Arzt verbunden – egal, ob von zu Hause oder unterwegs. So sind unsere Kundinnen und Kunden für alle Fälle optimal medizinisch versorgt.

Einfach auf www.wienerstaedtische.at/telemedizin das Online-Formular ausfüllen, Zugangscode erhalten und mittels der TeleDoc-Smartphone-App einen Mediziner konsultieren. TeleDoc bietet medizinische Onlineberatung in Akutsituationen, allgemeine medizinische Informationen, Beratung zu Medikamenten und mehr. Bis Ende Mai steht dieses Service allen Sonderklasse- und Privatarztversicherten gratis zur Verfügung.