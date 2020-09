„Altersvorsorge ist ein Marathon“

Welche Vorgangsweise ist bei der Planung der Altersvorsorge zu empfehlen?

Das Wichtigste ist, je früher man mit der Vorsorge beginnt, desto mehr lässt sich selbst mit kleinen Beträgen erreichen. Der Faktor Zeit ist in der Altersvorsorge wichtiger als die Rendite. Bei der Auswahl der Produkte ist besonders die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge, bei der Wiener Städtischen die Prämienpension, ein echtes Basisprodukt. Diese bietet als einziges Vorsorgeprodukt in Österreich eine staatliche Förderung und zahlreiche Steuererleichterungen. Welche zusätzlichen Produkte man wählt, hängt sehr von den persönlichen Vorsorgezielen, aber auch der eigenen Risikoneigung ab. Sinnvoll dabei ist sicher, hier mit einem gut ausgebildeten Berater eine Vorsorgestrategie zu entwickeln.

Die Wiener Städtische hat erst vor kurzem eine nachhaltige Fondspolizze auf den Markt gebracht. Wie groß ist hier das Kundeninteresse?

Immer mehr Menschen sehen auch in der Geldanlage einen wichtigen Hebel, um Umwelt und Klima zu schützen und für mehr soziale Gerechtigkeit am Globus zu sorgen. Laut einem Bericht des „Forum nachhaltige Geldanlagen“ wurden in Österreich Ende 2019 beachtliche 30,1 Milliarden Euro in nachhaltige Anlageprodukte investiert. Das sind rund 39 Prozent mehr als im Jahr davor. Daran sieht man, dass nachhaltiges Investieren rasch Mainstream werden wird. Es ist also naheliegend, dass wir als führende Versicherungsgesellschaft in Österreich unsererseits Verantwortung zeigen und unseren Kundinnen und Kunden mit „Eco Select Invest“ ein Produkt anbieten, mit dem sie die Möglichkeit haben, die Idee der Nachhaltigkeit aktiv mitzutragen.