Gefährliche Freizeit: Worauf Sie jetzt besonders achten sollten

Die gesetzliche Unfallversicherung kommt grundsätzlich nur für Folgen nach Unfällen auf, die sich am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin ereignen. Nicht aber in der Freizeit oder im Haushalt. Bartalszky: „Eine besondere Situation ergibt sich aktuell aufgrund der vielen Home-Office Lösungen. Wenn der Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden liegt, erstreckt sich der gesetzliche Versicherungsschutz nur auf den Arbeitsraum, in dem die berufliche Tätigkeit ausgeübt wird.“ Dabei hat man zwar volle Gestaltungsfreiheit, wo man das Arbeitsgerät aufstellt und sollte man im Sommer auf der Terrasse arbeiten, kann auch diese vorübergehend zum „Arbeitsraum“ werden. Bartalszky: „ Unfälle, die sich im häuslichen Arbeitsraum oder auf den Weg zur Toilette ereignen, sind vom gesetzlichen Unfallschutz gedeckt, nicht aber der Weg in den Garten für eine kleine Pause oder in die Küche zur Zubereitung eines Mittagessens. Gesetzlicher Versicherungsschutz besteht zudem nur während der Zeit der Telearbeit, darüber hinaus braucht es eine private Unfallversicherung.“ Weil sich das Modell Home-Office in der Krise bewährt hat, gehen Experten davon aus, dass dieses Arbeitsmodell in vielen Bereichen auch in Zukunft beibehalten werden wird.