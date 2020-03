„Wir stehen hinter unseren Kunden – erst recht in einer Krise“

Wie groß ist die Verunsicherung bei Ihren Kunden?

Die ist da und das spüren wir auch. Verzeichnen wir üblicherweise über unsere Serviceline, also über Telefon und E-Mail, pro Tag rund 4.500 Anfragen, so sind es jetzt knapp 6.000 Kundenanfragen täglich. Hier kann ich unseren Kolleginnen und Kollegen wirklich nur danken, dass sie mit derart großem Engagement und Einsatz auch von zu Hause aus diese Belastung meistern. Aber uns ist wichtig, gerade jetzt für unsere Kundinnen und Kunden da zu sein und alle Fragen zu beantworten.

Welche Themen brennen den Kunden besonders auf der Seele?

Die Fragen sind sehr vielschichtig, so wollen einige wissen, ob sie ihr Motorrad oder Auto anmelden können, doch das ist derzeit nur in absoluten Notfällen wie etwa bei landwirtschaftlichen Fahrzeugen, die zur Ernte benötigt werden, möglich. Denn auch unsere Zulassungsstellen sind in einem Notbetrieb. Andere wollen wissen, ob die private Unfallversicherung bei Home-Office Unfällen leistet. Und ja, das tut sie, egal ob Unfälle im Haushalt oder Garten passieren. Ein vielfach diskutiertes Thema ist auch die Krankenversicherung: Grundsätzlich gibt es hier keinen Ausschluss für Epidemie und Pandemie. Muss jedoch ein Patient auf Grund einer Erkrankung in eine Quarantänestation, dann sind dafür in Österreich nur bestimmte Krankenhäuser vorgesehen. Privatspitäler bieten keine Quarantänestationen an.