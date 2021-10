Sicherheit im Alter braucht Vorsorge

Frauen verdienen weniger als Männer, haben oft Karenzzeiten aufgrund von Kindererziehung und arbeiten viel Teilzeit – das sind die Faktoren schlechthin, die dafür verantwortlich sind, dass Frauen deutlich öfter von Altersarmut betroffen sind als Männer. Manfred Bartalszky, Vorstand der Wiener Städtischen, zuständig auch für die Marke s Versicherung: „Nur wer das Heft selbst in die Hand nimmt und für sein Alter vorsorgt, hat die Chance auf einen finanziell abgesicherten Lebensabend.“ Hier fünf Gründe, warum und wie Frauen für das Alter vorsorgen sollten.

1. Die Pensionslücke nicht unterschätzen

Am 1. August 2021 war dieses Jahr der Equal Pension Day. Das ist jener Tag, an dem Männer bereits so viel Pension erhalten haben, wie Frauen erst bis Jahresende bekommen werden. Frauen beziehen demnach durchschnittlich um 851 Euro weniger Pension im Monat als Männer, was einer Differenz von rund 40 Prozent entspricht.

Für diese große Pensionslücke gibt es mehrere Gründe: So bringen es Frauen im Schnitt auf zehn Beitragsjahre weniger als Männer, größtenteils verursacht durch betreuungsbedingte Erwerbsunterbrechungen. Frauen haben zwar ein um fünf Jahre niedrigeres gesetzliches Pensionsantrittsalter, das tatsächliche Antrittsalter unterscheidet sich aber nur um zwei Jahre. Männer gingen im Vorjahr durchschnittlich mit 61,3 Jahren, Frauen mit 59,3 Jahren in Pension. Bartalszky: „Dazu kommt die Lohnschere, die sich dann auch in der Pension auswirkt: Frauen verdienen in Österreich in Vollzeit um 18,3 Prozent weniger als Männer. Und Frauen arbeiten öfter in schlecht bezahlten Branchen.“