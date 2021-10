Mit vier Tipps das Eigenheim schützen

Haben die Österreicher trotz der mittlerweile stark gestiegenen Immobilienpreise noch das Bedürfnis nach einem Eigenheim oder einer Eigentumswohnung?

Christoph Paulweber: Wir verzeichnen, wie in den Vorjahren, auch im Jahr 2021 eine anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnbaufinanzierungen mit zweistelligen Wachstumsraten. Wer es sich leisten kann und ein passendes Objekt findet, sollte die Chance ergreifen und dieMöglichkeit langfristiger Fixzinskredite auf historisch niedrigem Niveau nutzen.

Hat die Pandemie die Art zu wohnen verändert?

Obwohl die Österreicherinnen und Österreicher in den vergangenen Monaten sehr viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht haben, sind laut einer im Frühjahr 2021 durchgeführten Studie der Erste Bank und Sparkassen 72 Prozent der Befragten mit ihrer Wohnsituation „sehr zufrieden“. 2020 waren es nur 66 Prozent. Eigentum steht bei den Österreicherinnen und Österreichern auch weiterhin hoch im Kurs. Und: 39 Prozent aller Mieterinnen und Mieter geben an, in den nächsten Jahren Eigentum erwerben zu wollen. Bei Wohnraum-Krediten geht es um große Geldsummen.

Wie kann man trotz dieser Verschuldung noch gut schlafen?

Wenn man Wohnraumkredite aufnimmt, geht es um ein sehr komplexes Geschäft. In unserer umfassenden Kundenberatung geht es nicht nur um die Kredithöhe oder Sicherheiten, sondern auch um eine bestmögliche Absicherung von Krediten, sodass der Kreditnehmer und dessen Familie auch im Fall der Fälle nicht sein Dach über dem Kopf verliert. Welche Risiko-Komponenten fließen hier ein? Das Wichtige ist die Absicherung der Kreditnehmer. Hier gewährleistet eine private Unfallversicherung, dass Kreditraten, aber auch notwendige Umbauten nach einem möglichen Unfall gedeckt sind. Darüber hinaus sollten besonders Kreditnehmer mit Familie auch durch eine Risikolebensversicherung dafür Sorge tragen, dass auch im Todesfall die Familie versorgt ist und schuldenfrei in der eigenen Immobilie weiter wohnen kann. Auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung kann hier ein Baustein sein. Der richtige Versicherungsmix – passend zu einem Kredit – lässt sich am besten gemeinsam mit einem Berater in einer Filiale von Erste Bank oder Sparkassen finden.