Digital-Kick für Ihre Gesundheit

Fünf digitale Gesundheitsservices der Wiener Städtischen

Diese Tools halten nicht nur gesund und fit, sondern sind auch eine echte Erleichterung für das tägliche Leben.

1. XUND hilft Symptome richtig einzuordnen

Anhand der Auswahl von Haupt- und Begleitsymptomen und der Beantwortung zusätzlicher Fragen identifiziert XUND die wahrscheinlichste Ursache für die Beschwerden des Nutzers (Symptomcheck) bzw. überprüft den Verdacht auf das Bestehen einer bestimmten Krankheit (Illnesscheck) und präsentiert dem Nutzer ausführliche Informationen und Empfehlungen zum optimalen Behandlungspfad. Der Vorteil: Während Suchmaschinen wie Google & Co oft Ergebnisse aus unseriösen Quellen liefern und viel Interpretationsspielraum lassen, basiert die medizinische Datenbank von XUND auf geprüfter medizinischer Fachliteratur. Derzeit sind rund 350 Krankheiten in XUND zu finden, die die häufigsten Indikationen im Bereich der Primärversorgung abdecken – die Liste wird laufend erweitert. Die Abfrage selbst erfolgt anonymisiert!

2. Die richtigen Fachärzte auf Knopfdruck finden

Ein österreichisches Expertennetzwerk holt Ärzte-Empfehlungen ein. Auf Wunsch wird der Kunde direkt beim empfohlenen Arzt avisiert und erhält Unterstützung bei der Terminvereinbarung. Infos unter: www.wienerstaedtische.at/facharztsuche

3. Der Online-Geburtsvorbereitungskurs gibt Sicherheit

Neben ausführlichem Kursmaterial steht werdenden Eltern das Fachwissen einer Frauenärztin und einer Hebamme, die zudem selbst Mütter sind, zur Verfügung. Darüber hinaus kann der Kreißsaal vorab online besichtigt werden, wobei alle darin befindlichen Geräte erklärt werden. Ernährungstipps für Eltern und Babys sowie Yoga-Kurse runden das Kursangebot der Wiener Städtischen in Kooperation mit „Deine Geburt“ ab.

4. Mit der losleben-App die private Gesundheitsvorsorge verwalten

Mit dieser App können Kunden Rechnungen von Ärzten, Therapeuten, über Medikamente oder Heilbehelfe zu ihrer Privatarztversicherung und Bestätigungen über den Aufenthalt in einem Krankenhaus, einer Kur oder Rehaeinrichtung über ihre Taggeldversicherung schnell und einreichen. Aufgrund ihrer hohen Usability ist sie die bestbewertete App der heimischen Versicherungen. Zudem wurde das Tool bereits über 30.000 Mal downgeloadet und es werden über 3500 Einreichungen pro Woche darüber abgewickelt.

5. Eine digitale zweite Meinung einholen

Digital Second Opinion – eine medizinische Zweitmeinung vor geplanten Operationen: Die Wiener Städtische leitet die Anfrage an den Partner Doctoritas, den Experten am österreichischen Gesundheitsmarkt, umgehend weiter. Dieser setzt sich direkt mit dem Kunden in Verbindung und klärt das weitere Vorgehen mit der Kundin beziehungsweise Kunden ab.