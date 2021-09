Fünf Gründe für eine Fondspolizze

Gingen die Spar- und Vorsorgemotive in den ersten Jahren nach 2008 klar in Richtung Werterhalt des Kapitals, hat sich diese Einstellung mittlerweile kontinuierlich hin zu einem moderaten Wertzuwachs verändert. Klar ist mittlerweile auch: Ohne einen Teil seines Ersparten an den Kapitalmärkten zu investieren, lässt sich heute kaum mehr der Wert des Geldes erhalten. Warum? Die Geldentwertung in Österreich ist in den vergangenen Monaten massiv gestiegen und die Inflationsrate erzielte im August einen Wert von 3,1 Prozent. Nun gilt es Anlageformen zu finden, die mehr Ertrag bringen als die aktuelle Inflationsrate. Manfred Bartalszky, Vorstand der Wiener Städtischen: „Fondspolizzen sind für die aktuelle Marktlage ein ideales Vorsorgeprodukt. Damit nutzt man nicht nur die Renditechancen auf den Kapitalmärkten, sondern profitiert auch von Steuervorteilen.“ Hier fünf Gründe warum sich eine fondsgebundene Lebensversicherung lohnen kann.

1. Fondspolizzen eigenen sich für jeden Anlegertyp, denn mit dem richtigen Mix lassen sich auch die Risiken begrenzen

Mit Fondspolizzen investiert man zwar in Wertpapiere, aber sie eigenen sich dennoch für jeden Anlegertyp. Bartalszky: "Durch einen sorgfältig zusammengestellten Fondsmix lassen sich die Risiken streuen und selbst in herausfordernden Börsen-Phasen Erträge erwirtschaften. Professionelle Fondsmanager haben darüber hinaus die veranlagten Gelder im Blick und reagieren, wenn sich der Wind an den Kapitalmärkten dreht und reduzieren die Risiken." Ein entscheidender Faktor dabei ist, dass das Rendite-Risiko-Profil immer den persönlichen Bedürfnissen entspricht, damit einem die Sorgen um das veranlagte Geld nicht den Schlaf rauben.