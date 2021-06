Vorsorge: Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft

Wie kann man mit „grünen“ Versicherungslösungen den Wandel hin zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft unterstützen?

Nachhaltigkeit ist bei Versicherungen generell ein wichtiges Thema, weil hier in sehr langen Zeiträumen gedacht wird und langfristige Verträge abgeschlossen werden. Bartalszky: „Das ist auch in der Veranlagung so. Deshalb wird der Nachhaltigkeit in unserer Anlagestrategie eine zentrale Bedeutung beigemessen“. Um dieses Ziel zu erreichen, verzichtet die Wiener Städtische beispielsweise auf Investments in Unternehmen, die in den Bereichen Kohleabbau, Kohlehandel und Energiegewinnung aus Kohle tätig sind. Selbstverständlich ist darüber hinaus, dass die Wiener Städtische nicht in Unternehmen investiert, die Kinderarbeit nicht ausschließt oder Arbeitnehmerschutz nicht respektiert. Von Investments ebenfalls ausgeschlossen sind Firmen, die mit geächteten Waffen, die durch internationale Konventionen geregelt sind, handeln. „Gleichzeitig investieren wir verstärkt in so genannte „Green Bonds“, also Anleihen von Emittenten, die ihre Erlöse für nachhaltige Projekte verwenden“, so Bartalszky.