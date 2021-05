Das Basisprodukt jeder Altersvorsorge ist die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge. Das Produkt wird nicht nur gefördert, sondern bietet auch zahlreiche steuerliche Vorteile: Keine Versicherungssteuer, keine Kapitalertragssteuer und auch keine Einkommensteuer bei Auszahlung des Kapitals in Rentenform. Neben den steuerlichen Vorteilen bietet die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge im Jahr 2021 auch eine staatliche Förderung in Höhe von 4,25 Prozent oder maximal 129,92 Euro. Zudem investieren Kunden mit diesem Produkt auch direkt in den Kapitalmarkt und das mit einer Kapitalgarantie. Das bedeutet, dass Prämien und die staatliche Förderung im Falle der Verrentung garantiert sind. Und mit dem Aktienanteil sichert man sich dazu gewisse Ertragschancen.