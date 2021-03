Achtung, Altersarmut!

Insgesamt leben in Österreich 4,49 Millionen Frauen und die finanzielle Situation vieler ist leider nicht so gut. Aktuelle Umfragen zur Einkommensentwicklung in Österreich zeigen, dass Frauen immer noch ein um 20 Prozent geringeres Einkommen als Männer beziehen. Die Teilzeitquote der Österreicherinnen beträgt rund 48 Prozent und die sich daraus ergebende durchschnittliche Alterspension liegt bei 1.064 Euro im Monat – somit deutlich unterhalb der Armutsgrenze von derzeit 1.259 Euro.