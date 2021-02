Sonja Steßl: „Zukunft braucht Planung“

Ist davon auszugehen, dass die staatliche Pension in den nächsten Jahren sinken wird?

Das passierte bereits in den vergangenen Jahrzehnten und die Pensionslücke wächst von Jahr zu Jahr. Betrug zum Beispiel die durchschnittliche Differenz zwischen dem Aktiveinkommen und der Alterspension in den 1980er-Jahren lediglich 25 Prozent, so ist diese Lücke aufgrund unzähliger bereits erfolgter Pensionsreformen in den vergangenen 40 Jahren immer größer geworden. Schon heute bekommt man im Schnitt 47 Prozent weniger Pension, als man zuvor Aktivgehalt bezog.

Aufgrund der niedrigen Zinsen werden derzeit auch fondsgebundene Lebensversicherungen empfohlen. Ist das nicht ein Risiko?

Ohne Wertpapiere lässt sich aufgrund der aktuell niedrigen Zinsen kein Vermögen aufbauen. Am Sparbuch ist nach Abzug der Inflation in der Regel nur ein Kapitalverlust zu erzielen. Fondspolizzen bieten aber bei Laufzeiten von zehn oder mehr Jahren eine reelle Chance auf eine positive Rendite. Im Gegensatz zu einem Direktinvestment in Aktien oder Fonds bietet die Fondspolizze auch steuerliche Vorteile. Bei dieser fällt zwar eine 4-prozentige Versicherungssteuer, nicht aber die 27,5-prozentige Kapitalertragsteuer an. Damit sind Kurserträge von Investmentfonds innerhalb einer Fondspolizze steuerfrei.