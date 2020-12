Winterzeit ist Unfallzeit

Laut KFV hat Covid-19 auch unmittelbare Auswirkungen auf das Unfallgeschehen in den Lebensbereichen Verkehr, Freizeit und Haushalt. Der durch die Pandemie bedingte Unfall-Rückgang im Straßenverkehr heißt nicht zwangsläufig, dass sämtliche Unfallrisiken zurückgegangen sind. Zwar waren die Menschen nun nachweislich vorsichtiger und die Ambulanzfrequenzen sind um beachtliche 40 bis 60 Prozent gesunken, aber das bedeutet nicht, dass es in den letzten Monaten wirklich soviel weniger Verletzungen gab. Wendler: „In den vergangenen Monaten war bei vielen Betroffenen die Hemmschwelle in ein Krankenhaus zu gehen sehr hoch. Die Angst vor Ansteckung ließ dabei viele zurückschrecken und leichtere Verletzungen wurden einfach zu Hause behandelt.“

Aber in der Zeit der ersten Ausgangsbeschränkungen wurden laut KFV besonders schwere Unfälle in den Bereichen Handwerkstätigkeiten, Forstarbeiten, Garten- oder Radunfälle verzeichnet. Auffällig war auch, dass es einen Anstieg an sturzbedingten Verletzungen bei Senioren gab: Sie mussten besonders oft unter anderem mit Hüftverletzungen und Oberschenkelbrüchen oder unterschiedlichsten Kopfverletzungen medizinisch versorgt werden.