Jeder kann in die Situation kommen, in der er oder sie rechtlichen Beistand benötigt. Die Bandbreite ist dabei groß: Ob im Alltag, im Straßenverkehr, im Beruf oder im Internet – rechtliche Beratung bzw. Beistand sowie anfallende Prozesskosten können sich rasch auf viele tausend Euro belaufen. Der Bedarf an juristischer Unterstützung nimmt vor allem im Bereich des Internets zu – Risiken wie Online-Betrug, Datenschutz, Urheberrecht oder auch Mobbing steigen seit Jahren an.

Während im Corona Jahr 2020 die Gesamtkriminalität um mehr als elf Prozent gesunken ist, hat die Cyberkriminalität um über 26 Prozent zugenommen. Tipp: Unsere Rechtsschutz-Versicherung „Mit Sicherheit Recht“ bietet auch Schutz in der digitalen Welt – und das schon in der Basis-Variante. So müssen sich unsere Kundinnen und Kunden nicht vor einem falschen Klick fürchten und können so auch im Falle von Datenmissbrauch auf unsere Hilfe zählen.

