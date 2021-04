Gefährliche Angriffe aus dem Netz: So sorgen Sie vor

Der Schutz der eigenen vier Wände und des persönlichen Hab und Guts ist jedem ein großes Anliegen. Doch gegen Einwirkungen von außen hilft oftmals auch die sorgfältigste Behandlung und größte Vorsicht wenig. So gibt es allein in Österreich Jahr für Jahr über eine Million Schadensfälle in den Bereichen Haushalt oder Eigenheim. Wie die jüngste Vergangenheit gezeigt hat, ist man im Leben öfter mit unvorhersehbaren Situationen und damit auch neuen Risikobereichen konfrontiert. Darauf hat die Wiener Städtische im Bereich Wohnen reagiert und ihre Haushalts- und Eigenheimversicherung auf ganz neue Beine gestellt. Steßl: „Bei der völlig neuen Produktgeneration „Mit Sicherheit Wohnen“ haben wir den Leistungsbereich deutlich aufgewertet. Dieses Produkt geht weit über den klassischen Deckungsumfang einer herkömmlichen Haushalts- oder Eigenheimversicherung hinaus und soll so unsere Kundinnen und Kunden in ihrem Zuhause und darüber hinaus rundum absichern.“