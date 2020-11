Keine Chance den Hackern

Laut einer Studie von Ernst & Young wurden 27 Prozent der Unternehmen in Österreich in den vergangenen fünf Jahren Opfer von Cyberangriffen, 15 Prozent sogar mehrfach. Home-Office ist ein zusätzliches Risiko, denn die IT-Sicherheit zu Hause ist meist nicht so stark ausgeprägt wie jene im Unternehmen.

Die Wiener Städtische bietet mit „Cyber-Protect“ ein Produkt zum Schutz vor finanziellen Schäden nach Cyberangriffen. Zudem gibt es im Ernstfall eine rund um die Uhr Expertenunterstützung durch ein eigenes Cyber-IT-Sicherheit im Homeoffice Center. Und: Dieser Schutz ist für KMU auch leistbar! So beträgt die monatliche Prämie zum Beispiel für einen heimischen Metallbaubetrieb mit einem Jahresumsatz von 500.000 Euro lediglich 27 Euro (Basisdeckung) bei einer Versicherungssumme von beachtlichen 100.000 Euro. Im Vergleich zu den finanziellen Folgen eines Cyber-Angriffes zahlt sich diese Investition jedenfalls aus.

