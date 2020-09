Rechtsschutz für alle Fälle

Ob im Alltag, im Straßenverkehr oder im Internet – eine kleine Unachtsamkeit reicht, und man steckt schon mitten in einer juristischen Auseinandersetzung. Aber rechtliche Beratung oder mögliche Prozesse können schnell mehrere tausend Euro kosten. Auch der Bedarf an juristischem Beistand im Internet nimmt zu. Neue Risiken wie Online-Betrug oder auch Mobbing steigen stark an.

Die neue Polizze „Mit Sicherheit Recht“ der Wiener Städtischen ist optimal an die neuen Lebensbedingungen angepasst. Diese bietet nicht nur ein umfassendes Internet-Schutz-Paket, sondern auch höhere Versicherungssummen bis zu 240.000 Euro. Im „Starter-Paket“ sind zudem Schadensersatzklagen sowie Strafrechtsangelegenheiten zusätzlich zum Verkehrsrechtsschutz enthalten. Ab dem „Basic-Paket“ sind sechs neue Deckungsbausteine, wie z.B. der Anti-Stalking-Rechtsschutz und der Vermögensveranlagungs-Rechtsschutz, inkludiert.

