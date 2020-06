Risikofaktor Freizeit

Das Wetter wird wärmer und wir verbringen wieder mehr Zeit an der frischen Luft beim Sport oder der Gartenarbeit. Aber Vorsicht, denn jährlich verletzen sich immer noch rund 280.000 Menschen in der Freizeit bzw. beim Sport. Das Problem: Die gesetzliche Unfallversicherung kommt nur für Folgen nach Unfällen auf, die sich am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin ereignen.