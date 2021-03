Wiener Städtische: 300 neue MitarbeiterInnen gesucht

Auch in Zeiten von Corona und steigender Jugendarbeitslosigkeit steht die Wiener Städtische jungen Menschen auf Jobsuche als starker Partner zur Seite. 100 Lehrlinge werden für den Ausbildungsstart im Herbst 2021 gesucht. Die Wiener Städtische ist Arbeitgeber für mehr als ein Drittel aller Lehrlinge in der Versicherungswirtschaft und damit einer der größten österreichischen Lehrlingsausbildner in der Branche. Müller: „Die Nachwuchsförderung hatte in der Wiener Städtischen schon immer einen ganz besonderen Stellenwert. Gerade jetzt ist es uns wichtig, jungen Menschen eine Perspektive zu geben und ihnen den Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen. Für Jugendliche, die in der Arbeitswelt noch nicht Fuß gefasst haben, ist diese Zeit besonders schwer. In diesem Alter sollten sie eigentlich den Grundstein für ihre Zukunft legen, doch zahlreiche Lehrstellen fehlen.“ Insgesamt haben in den letzten fünf Jahren österreichweit 250 Jugendliche ihre Lehre in der Wiener Städtischen erfolgreich absolviert, mehr als ein Drittel sogar mit „ausgezeichnetem“ oder „gutem“ Erfolg.