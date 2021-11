Gesundheitsvorsorge im Mittelpunkt

losleben-App:

Mit dieser App können Kunden Rechnungen für Behandlungen und Medikamente schnell und bequem einreichen. Aufgrund ihrer hohen Usability ist sie die bestbewertete App der heimischen Versicherungen.

XUND:

Mit dem digitalen Symptomcheck XUND, einem zertifizierten Medizinprodukt, können Kunden ganz einfach die Ursache der Beschwerden herausfinden. XUND ersetzt zwar keinen Arztbesuch, bietet aber einen zuverlässigen Symptom- und Krankheitscheck und liefert Empfehlungen für weitere Schritte – kostenlos auf xund.wienerstaedtische.at.

Online-Geburtsvorbereitungskurs:

Neben ausführlichem Kursmaterial steht werdenden Eltern das umfangreiche Fachwissen einer Frauenärztin und einer Hebamme, die zudem selbst Mütter sind, zur Verfügung. Darüber hinaus kann der Kreißsaal vorab online besichtigt werden. Ernährungstipps für Eltern und Babys sowie Yoga-Kurse runden das Angebot ab.

Fachärzte auf Knopfdruck:

Ein österreichisches Expertennetzwerk holt Ärzte-Empfehlungen ein. Auf Wunsch wird der Kunde direkt beim empfohlenen Arzt avisiert und erhält Unterstützung bei der Terminvereinbarung.

Digitale Zweitmeinung:

Digital Second Opinion – eine medizinische Zweitmeinung vor geplanten Operationen: Die Wiener Städtische leitet die Anfrage an den Partner Doctoritas, den Experten am österreichischen Gesundheitsmarkt, weiter. Dieser setzt sich direkt mit dem Kunden in Verbindung und klärt das weitere Vorgehen (welche Befunde werden benötigt, wie können diese übermittelt werden, etc.) ab.